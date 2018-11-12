Başkan Seçen, İl Başkanı Yanar ve Milletvekilleri Asfalt Çalışmasını Yerinde İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi tarafından Borsa Kavşağı'nda devam eden yol düzenleme çalışmalarını AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte incelediler.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, şehir merkezindeki ana yolların sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik olarak bir süreden beri devam ettirilen çalışmaların tamamlanma aşamasına getirildiği Borsa Kavşağı ile Millet Caddesi arasındaki yolda,TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile birlikte incelemelerde bulundu.

Borsa Kavşağı, Millet Caddesi ve Fişekçi Camine kadar olan bölümün sıcak asfalt ile kaplanmasını amaçlayan çalışmalar konusunda yetkililerden bilgi alan Seçen ve AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Açıkgöz ve Menekşe ile AK Parti İl Başkanı Yanar, bu kapsamlı çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanması için yoğun bir çabanın harcandığını ifade ettiler. - NEVŞEHİR