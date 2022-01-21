Başkan Sebahattin Ceyhun: "TMO'da artık kuyruk olmayacak"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, basında ve sosyal medyada yer alan "Kütahya'da ucuz yağ kuyruğu" haberleri üzerine, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) satış merkezini ziyaret etti.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada insanlar bu durumdan rahatsız olunca bizde buraya geldik. İkinci satış gişesinin açılmasıyla artık durum rahatlamış. Şükürler olsun bugün öyle bir kalabalık yok" dedi.

TMO'ya alış veriş yapmak için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Ceyhun, "Yağ satışı için Tarım Kredi Marketleri ile de anlaşma imzalandı. Vatandaşlarımız Pazartesi gününden itibaren aynı fiyatla tüm ürünleri Tarım Kredi Marketleri'nden de alabilecekler. Şu an PTT AVM'lerde kargo ücretsiz olarak da alabiliyorsunuz. Ama yine de ben durumu yerinde görmek istedim. Derdinizi dinliyeyim dedim. Her zaman sizlerin yanındayız. Dün konuyla ilgili görüşmeleri yaptık. İkinci satış gişesinin açılmasıyla artık durum rahatladı" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA