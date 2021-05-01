50 bin nüfusluk ilçede destan yazan başkan, yardım kolisi yüklü araçları böyle uğurladı

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede her haneye dağıtılacak yardım kolilerinin yüklendiği araçları bizzat yolcu etti. O anlara ilişkin videoyu sosyal medyaya yükleyen Başkan Şayir, herkesin takdirini kazandı.

30 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelir gelme makam aracını satıp elde edilen gelirle öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu hareketiyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı.

Göreve gelir gelmez makam aracını satmıştı

KOLİLERİN YÜKLENDİĞİ ARAÇLARI YOLCU ETTİ

İki yıllık süreçte icraatlarıyla namı ilçe sınırlarını aşan Başkan Şayir, son olarak ilçedeki vatandaşlarla dağıtılmak üzere yardım kolilerinin yüklendiği araçları uğurladığı video ile adından söz ettirdi.

Başkan Şayir, geçtiğimiz yıl yardım kolilerini bizzat dağıtmıştı

GEÇTİĞİMİZ YIL DA AYNISINI YAPMIŞTI

Başkan Şayir, geçtiğimiz yıl da Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtmış, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu.

İLÇEDEKİ BÜTÜN ÖĞRENCİLERE TABLET DAĞITTI

İmza attığı irili ufaklı birçok sosyal sorumluluk projesiyle büyük takdir toplayan Başkan Şayir, geçtiğimiz günlerde de ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıt