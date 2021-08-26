Başkan Saygılı Özel öğrencileri ziyaret etti
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Başkan Saygılı Özel öğrencileri ziyaret etti

Başkan Saygılı Özel öğrencileri ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, Yaz telafi eğitimi programı kapsamında Adnan Şener Özel Eğitim ve Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Özel öğrenciler ile bir araya gelen Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, öğrenciler ile oyunlar oynadı. Daha sonra okul duvarına yapılan resimler boyadı.

Büyük mutluluk duyuyorum

Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı Yaz telafi eğitimi kapsamında Adnan Şener Eğitim ve Uygulama okulunu ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile birlikte özel öğrenciler ile bir araya gelen Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, okulu sık sık ziyaret ettiğini ve büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Düzenlenen programda, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı özel öğrenciler ile birlikte okul duvarlarına yapılan resimleri boyadı. Programda renkli görüntüler yaşandı.

Teşekkür ediyorum

Özel öğrencileri ile Yaz telafi eğitimi programına katıldıklarını belirten Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, 'Özel kardeşlerime özveriyle büyük emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Fedakar ailelerimize de sevgi saygılarımı sunuyorum' diye konuştu. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı, ayrıca

Kırıkkale Belediyesiolarak özel kardeşlerimin her zaman yanında ve destekçisi olduğunun altını çizdi.

Ziyaretin ardından Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Adnan Şener Özel Eğitim ve Uygulama okulu yöneticileri ve aileler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygılı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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