Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi
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Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi

25.11.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 11:36
Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşın ucuz ekmek tüketimi için üretilen günlük 25 bin ekmeğin satıldığı 'Halk Ekmek' noktalarını ziyaret etti.

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşın ucuz ekmek tüketimi için üretilen günlük 25 bin ekmeğin satıldığı 'Halk Ekmek' noktalarını ziyaret etti.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, geçtiğimiz aylarda halk ekmek projesini açıklayarak, kısa sürede hayata geçirme sözünü vermişti. Vatandaşın ucuz ekmek tüketimini sağlamak için seferber olan Edremit Belediyesi, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak ağustos ayı itibari ile ekmek satışının startını vermişti. Edremit'in birçok noktasına kurulan büfelerde vatandaşa hijyenik ortamlarda sunulan ekmek büfelerini gezen Başkan Say, vatandaşların memnuniyetlerini dinledi. Yer yer vatandaşlarla sohbet eden Başkan Say, ekmek alımı noktasında da yardımlarda bulundu.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan İsmail Say, projeleri arasında bulunan bir hizmeti daha hayata geçirmenin memnuniyetini duyduğunu belirtti. Pandemi döneminde vatandaşın yaşadığı sıkıntıları bildiklerini, nisan ayı itibari ile söz verdiklerini ve ağustos ayı itibari ile ekmek satışına başlandığını ifade eden Başkan Say, günlük 25 bin ekmeğin üretilerek satışa sunulmaya devam edildiğini kaydetti. Başkan Say, "Şu an itibari ile 20 noktamıza büfelerimiz bırakılmış durumdayız, kalan diğer büfelerimiz de bırakılmaya devam ediliyor. İnşallah onları da tamamlayıp vatandaşın ucuz ekmek tüketimine kavuşmasını sağlamış olacağız. Sosyal belediyeciliğin gereği olan halk ekmek projesinin ilçemizde başlaması maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için çok önemliydi. Halk ekmek büfelerimiz halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - VAN

Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi
Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi
Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi
Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi
Başkan Say, halk ekmek satışını yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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