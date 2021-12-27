Başkan Savran Bu Akşam Haber Panorama'da Gazeteci Çamur'un Konuğu Olacak - Haberler
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Başkan Savran Bu Akşam Haber Panorama'da Gazeteci Çamur'un Konuğu Olacak

Başkan Savran Bu Akşam Haber Panorama'da Gazeteci Çamur'un Konuğu Olacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkan Savran Bu Akşam Haber Panorama'da Gazeteci Çamur'un Konuğu Olacak Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu akşam tvnev ekranlarında Gazeteci Ali Çamur'un sorularını yanıtlayacak.

NEVŞEHİR (Habermetre) - Başkan Savran Bu Akşam Haber Panorama'da Gazeteci Çamur'un Konuğu Olacak

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bu akşam tvnev ekranlarında Gazeteci Ali Çamur'un sorularını yanıtlayacak.

Gazeteci Ali Çamur'un hazırlayıp sunduğu Haber Panorama adlı bu program bu akşam tvnev ekranlarında olacak.

Saat 19. 30'da başlayacak ve canlı olarak ekranlara gelecek olan program tvnev'in sosyal medya hesaplarının yanı sıra Kapadokya FM ve Keyf FM'den de takip edilebilecek.

Programda gazeteci Çamur'un sorularını yanıtlayacak olan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gündeme dair önemli açıklamalarda da bulunacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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