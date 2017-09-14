Başkan Savaş'a Özel ve Anlamlı Ödül

2008 yılında Financial Times tarafından dünyanın en iyi yönetilen sivil toplum kuruluşu ilan edilen Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı(LCIF) tarafından Lions'un kurucusu Melvin Jones adına verilen en büyük ve anlamlı ödüle layık görülen kişiyi, iyi bir kentli ve iyi bir vatandaş olarak adlandıran kulüp üyeleri, Başkan Savaş'ın bu ödülü sonuna kadar hak ettiğini ifade etti.

TOPLUMUN SEMPATİSİNİ KAZANAN BAŞKAN: LÜTFÜ SAVAŞ

Kulüp yöneticileri, Doç.Dr. Lütfü Savaş'ın biyografisini okurken, içinde yaşadığı toplumun sempatisini kazanan, gönüllerde yer edinen, ülkesini seven, insana insan olarak değer veren, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik ve demokratik hukuk devletini savunan, gönüllü insanların çabalarının farkında gönüllülük anlayışına aşina ve sosyal sorumluluklarının farkında olan bir kişiliği olduğunu da vurgulayarak Lütfü Savaş'a bu onurlu ödülü vermekten gurur duyduklarını belirtti.

Kulüp yöneticileri ayrıca; 12 Eylül 2017 tarihinden itibaren Lions'un Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan merkezinde Lütfü Savaş'ın isminin ilelebet yaşayacağının altını çizdi.

"HATAY'A GÖNÜLLÜLÜK İLKESİYLE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Toplumların sosyal ve kültürel alanlarda gelişmesine katkı sunan toplum gönüllülerine verilen Melvin Jones Dostu Ödülü'ne layık görülen Başkan Savaş, bu ödülün kendine verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye'de daha önce aralarında cumhurbaşkanları, başbakanlar, politikacılar ve valilerin de yer aldığı Prof.Dr Türkan Saylan, Prof.Dr. İlber Ortaylı, Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen gibi değerli hocaların, Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi değerli sanatçıların ve Uğur Dündar, Yılmaz Özdil gibi basının değerli kalemlerine verilen böylesine anlamlı ve değerli bir ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Biyografim okunurken o kadar iş yapmış olmama şaşırdım. İnsan gönüllülük anlayışı ile bir takım hizmetler yaparken yapmış olduğu güzel işlerin bazen farkına varamıyor. Hizmet yaparken de bu anlayış içinde nefes alır gibi, günlük yaşantımda yaptıklarım gibi yapıyorum. Bu benim için bir yaşam tarzı, biraz farklılık arz ediyor olabilir. Melvin Jones Ödülü'nün sahibi olmak benim için ayrıcalık olduğu gibi ürettiğimiz ne varsa vatandaşlarımıza aktarmak ve onlarla paylaşmak çabası içinde oldum. El birliği içerisinde şehrimizi ve hemşehrilerimizi her alanda daha da ileri taşımak için çaba harcamaya devam edeceğiz. Bu süreçte bana yardımcı olan ve bu çabamın gelişmesine katkı sunan herkese ve beni bu ödüle layık gören Kışlasaray Lions Kulübü yöneticilerine çok teşekkür ederim" diyerek Hatay'a gönüllülük ilkesiyle hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.