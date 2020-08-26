Başkan Sarıcaoğlu: "Sen, ben demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Sen, ben demeden o partili bu partili demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" dedi.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Sen, ben demeden o partili bu partili demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" dedi.

Muhtarlarla İstişare Toplantısı Kavak Çok Amaçlı Kardelen Düğün Salonunda yapıldı. Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirilen toplantıda önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Sarıcaoğlu, ilçedeki hizmetin herkese eşit şekilde ulaştırıldığına değindi.

Muhtarlarla İstişare Toplantısında konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde hizmeti ayrım gözetmeden yapıyoruz. Gönül belediyeciliği ile herkese eşit mesafedeyiz" derken toplantıda Belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise "Günün her saati rahatlıkla ulaşabildiğimiz ve hizmeti bizden esirgemeyen başkanımıza minnettarız" diye konuştular. Kavak Muhtarlar Dernek Başkanı Kasım Kayhan da gerçekleştirilen bu tür istişare toplantıların hizmetin mahallelere daha sağlıklı ulaştırılması ve muhtarların da görüş ve önerilerinin alınması bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

"Birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geliyoruz"

Güç birliğinin önemine değinen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde ilçenin tüm sorunlarının üstesinden geldiklerini belirterek muhtarlarında bu anlayış içinde olmalarını istedi. Kavak merkez ve mahallelerinde çok güzel hizmetler yapıldığını mevcut sorunların da en kısa sürede çözüm bulması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kol kola çalıştıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, bir yıl içinde hizmete girecek olan kampüs cezaevi, yeni devlet hastanesi, yurt gibi hizmetlerle ilçenin bir adım daha öne çıkacağını söyledi. İlçe mahallelerinin yol sorunlarını ortadan kaldırmak için de büyük bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Başkan Sarıcaoğlu, son altı yılda 150 kilometre yolun yapıldığı ilçede bu yıl 75 kilometre yol yapılacağını bunun da 50 kilometrelik kısmının tamamlandığını vurguladı.

"Merkeze protokol yolu yapacağız"

Mahallelerde devam eden yol çalışmalarında bu sene hedefin üzerine çıkacaklarını da söyleyen Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene hedefin üzerine çıkacağız önümüzdeki bir -iki yıl içinde de yol artık tüm mahallelerimizde sorun olmaktan çıkacak. Bu arada şehir içinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde devam eden doğalgaz çalışmaları ardından burada parke taş uygulaması yerine asfalt çalışması ve çok şık çevre düzenlemesi ilçe halkımızın yürüyüş yapabileceği bir protokol yolu haline getireceğiz. Ancak tek isteğimiz biz nasıl hizmetimizde sen, ben ayrımı yapmıyorsak, parti ayrımı yapmıyorsak, hemşerilerimizde aynı bilinçte olmalı ilçemizde birlik beraberlik içinde olmalıyız."

Toplantıya ayrıca MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, belediye meclis üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Kavak Şube Müdürü Buğra Usta, SASKİ Şube Müdürü Mustafa Arslan ve belediye birim amirleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA