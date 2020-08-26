Başkan Sarıcaoğlu: "Sen, ben demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Sarıcaoğlu: "Sen, ben demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz"

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Sen, ben demeden o partili bu partili demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" dedi.

Başkan Sarıcaoğlu:
26.08.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:10

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Sen, ben demeden o partili bu partili demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" dedi.

Muhtarlarla İstişare Toplantısı Kavak Çok Amaçlı Kardelen Düğün Salonunda yapıldı. Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleştirilen toplantıda önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Sarıcaoğlu, ilçedeki hizmetin herkese eşit şekilde ulaştırıldığına değindi.

Muhtarlarla İstişare Toplantısında konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde hizmeti ayrım gözetmeden yapıyoruz. Gönül belediyeciliği ile herkese eşit mesafedeyiz" derken toplantıda Belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ise "Günün her saati rahatlıkla ulaşabildiğimiz ve hizmeti bizden esirgemeyen başkanımıza minnettarız" diye konuştular. Kavak Muhtarlar Dernek Başkanı Kasım Kayhan da gerçekleştirilen bu tür istişare toplantıların hizmetin mahallelere daha sağlıklı ulaştırılması ve muhtarların da görüş ve önerilerinin alınması bakımından çok önemli olduğunu belirtti.

"Birlik ve beraberlik içerisinde tüm sorunların üstesinden geliyoruz"

Güç birliğinin önemine değinen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, bugüne kadar birlik ve beraberlik içinde ilçenin tüm sorunlarının üstesinden geldiklerini belirterek muhtarlarında bu anlayış içinde olmalarını istedi. Kavak merkez ve mahallelerinde çok güzel hizmetler yapıldığını mevcut sorunların da en kısa sürede çözüm bulması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kol kola çalıştıklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, bir yıl içinde hizmete girecek olan kampüs cezaevi, yeni devlet hastanesi, yurt gibi hizmetlerle ilçenin bir adım daha öne çıkacağını söyledi. İlçe mahallelerinin yol sorunlarını ortadan kaldırmak için de büyük bir çalışma içinde olduklarını kaydeden Başkan Sarıcaoğlu, son altı yılda 150 kilometre yolun yapıldığı ilçede bu yıl 75 kilometre yol yapılacağını bunun da 50 kilometrelik kısmının tamamlandığını vurguladı.

"Merkeze protokol yolu yapacağız"

Mahallelerde devam eden yol çalışmalarında bu sene hedefin üzerine çıkacaklarını da söyleyen Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

"Bu sene hedefin üzerine çıkacağız önümüzdeki bir -iki yıl içinde de yol artık tüm mahallelerimizde sorun olmaktan çıkacak. Bu arada şehir içinde Adnan Menderes Caddesi üzerinde devam eden doğalgaz çalışmaları ardından burada parke taş uygulaması yerine asfalt çalışması ve çok şık çevre düzenlemesi ilçe halkımızın yürüyüş yapabileceği bir protokol yolu haline getireceğiz. Ancak tek isteğimiz biz nasıl hizmetimizde sen, ben ayrımı yapmıyorsak, parti ayrımı yapmıyorsak, hemşerilerimizde aynı bilinçte olmalı ilçemizde birlik beraberlik içinde olmalıyız."

Toplantıya ayrıca MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber, belediye meclis üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Kavak Şube Müdürü Buğra Usta, SASKİ Şube Müdürü Mustafa Arslan ve belediye birim amirleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
'Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun' diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
"Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Hande Erçel Amber Heard
Spor Ali Koç Jose Sosa Caner Erkin Eddie Newton Gökhan Gönül
Daha Fazla Kaza Barcelona Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Başkan Sarıcaoğlu: "Sen, ben demeden hizmeti eşit ulaştırıyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 17:11:42. #1.15#
title