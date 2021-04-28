Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü
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Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü

Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, doğduğu topraklar olan Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de ve Gemibükü ile Çılgıdır köylerinde vatandaşlara Ramazan yardımında bulundu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, doğduğu topraklar olan Taşova ilçesine bağlı Uluköy'de ve Gemibükü ile Çılgıdır köylerinde vatandaşlara Ramazan yardımında bulundu. Babasının vasiyeti olarak kumanya, 500'den fazla Ramazan kolisi ve 3 bin adet ramazan pidesi dağıttı.

Uluköy'de her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl korona virüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten Başkan Sarı, "Babamın şartlar ne olursa olsun bu hizmet yarışını asla bırakma ve doğduğun toprakları asla unutma diye vasiyeti var. Biz de geleneksel programımızı devam ettirmek ve hayır ile yarışmak için doğduğum topraklara giderek Ramazanın bereketini eş, dost, akraba ve köy sakinlerimiz ile birlikte paylaştık, büyüklerimizle hasbihal ettik. Ayrıca yakın çevre köylerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kendileri ile hediyeleşip, muhabbet gidererek Ramazanın feyz ve bereketine nail olabilmek için gayret gösterdik" diye konuştu.

Kendisine gösterilen yakın ilgiden memnun olan Sarı, "Bu dünyada doğumla birlikte kulağa okunan ezanla sala arasındaki süreye hayat diyorlar. Bu hayatta yaptığımız iyiliklerle, güzelliklerle anılmak ve Hakk'ın rızasını kazanmaktan başka gayemiz yoktur. Bu hayır-hasenat işi içinde belediyeden bir kuruş masraf etmiyoruz. Kendi helal paramla yardımda bulunuyorum. Bu şekilde yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AMASYA

Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü
Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü
Başkan Sarı, köyünde baba vasiyeti Ramazan geleneğini sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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