Başkan Sarı: "Amasya'mızdaki çocuk parklarını artırıyor ve yeniliyoruz"

AMASYA (İHA) - Amasya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri 'Çocuk parkı olmayan mahalle kalmayacak' sloganıyla yola çıkarak mahallerde yeni oyun parkı alanları oluşturuyor.

Şeyhcui Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan noktalarda çocuk parkı alanları oluşturan ekipler diğer mahallelerde de yeni park alanları kazandıracak.

Çocukların daha güvenli ve daha temiz parklarda oynaması için park sayılarını artırıp yenileme çalışması yaptıklarını belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızı mutlu ve neşeli görmek bizlere verdikleri en büyük armağandır. Belediyemiz, yarınlarımızın sahibi çocuklarımızın sağlam temellerle büyümelerinin en doğru yolunun mutlu, huzurlu çocukluktan geçtiği felsefesi ile mevcut parkları yeniliyor" dedi.

Tüm mahallelerdeki eski parklar da yenileme çalışması yapıldığına değinen Başkan Sarı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenebilecekleri alanları şehrimizin her bir noktasına tüm çocukların ulaşabileceği yakınlıkta bölgelere yapılması ve her mahallemizde çocuk parklarının çoğaltılması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - AMASYA