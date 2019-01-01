Başkan Saraçoğlu, Yeni Hizmet Biasında İncelemelerde Bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yapımında sona gelinen yeni belediye hizmet binasını inceleyerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İncelemeler esnasında Başkan Kamil Saraçoğluna, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ve birim müdürleri eşlik etti.

Yetkililer, Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Otogar mevkiinde bulunan Belediye yeni hizmet binasında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Yakın zamanda taşınılması planlanan belediye yeni hizmet binası, modern ve tarihi izler taşıyacak. Belediye yeni hizmet binası şehrimizdeki kamu binası anlayışını değiştirecek biçimde planlanmıştır. Yaklaşık 8 bin metrekarelik 220 araç kapasiteli otoparkı bulunacak olan ve yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik oturum alanına sahip olan yeni Hizmet Binası içerisinde sonradan kullanılması planlanan rezerv alanları ve dış mekanında özel çim alanları, gezinti yolları, özel çevre ve bina aydınlatmaları, bina girişinde süs havuzları ve saçakları, özel cephe kaplamaları ile mimari açıdan da estetiğe önem verilen binada hizmet verilmeye başlandığında idari, ticari, Sosyo-Kültürel gibi birimlerin tek çatı altında toplanması hedefleniyor. Yapımında sona gelinen ve yakın zamanda hizmete açılması planlanan belediye yeni hizmet binasında ilk çalışma 2019 Ocak ayı meclis toplantısının yapılması ile başlayacak" dediler.(EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA