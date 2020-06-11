Başkan Sandal, "Referansımız; işimiz"
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Başkan Sandal, "Referansımız; işimiz"

Salgın süresince gayretle çalışan tüm personele teşekkür eden Başkan Sandal, "Bu süreci iyi yönettik. Bayraklı'nın sorunu bizim sorunumuz. Bize düşen bu kentin meselelerini çözmek. Referansımız; işimizdir" dedi.

Başkan Sandal,
11.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:26

"Bayraklı'nın sorunu bizim sorunumuz"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mahallelerde görev yapan saha sorumlularıyla bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilgili birim müdürleri ve saha sorumlularıyla bir araya gelen Başkan Sandal, "Pandemi sürecinin zor kısmını hep birlikte atlattık. Tüm personelimizin gayretini başarılı olarak görüyorum. Bu başarı, bürokratlarımız ile içerde ve sahada çalışan tüm personelimize ait. Bu nedenle size teşekkür ediyorum. Belediyenin bir ilçe için ne ifade ettiğini iyi anlamalıyız. Bayraklı'nın her sorunu bizim sorunumuz. Sağlıktan temizliğe, sosyal işlerden kültürel faaliyetlere kadar sorumluyuz. Bunun için de tüm paydaşlarımızla iyi geçinmek, ikili ilişkilerimizi iyi kurmak zorundayız. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, dernekler, muhtarlar ve vatandaşlarımızla iyi ilişkiler kurmalıyız. Bunu sağlarsak; işlerimizin önemli bölümünü yapmış sayılırız" diye konuştu.

Çalışanın başımızın üstünde yeri var

Göreve geldiği ilk günden bu yana israfla mücadele ettiklerini vurgulayan Başkan Sandal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız tedbirler neticesinde yoksullukla mücadele edebiliriz. Okuyamayan çocuklarımızın eğitimlerine devam etmesini sağlayabiliriz. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olabiliriz. Dolayısıyla çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Genç, dinamik personel yapımız var. Belediyemizde çalışma barışını sağlayıp, belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, saha sorumlularımız ve ilgili tüm personelimizle alanda olmak zorundayız. Yapılan işleri kontrol etmeli, takibini yapmalı ve kısa sürede ihtiyaçlara yanıt vermeliyiz. Hiç kimseye dini, dili, ırkı, siyasi görüşü veya herhangi bir özelliğiyle ilgili ayrımda bulunmayın, ayrıştırmayın, kimsenin onuruyla, gururuyla oynamadan işinize odaklanın. Evinin rızkı için çöp toplayan, canla başla çalışan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Ayrıca sahada görevli olan her çalışanımız farklı alanlardaki sorunları da not alıp, ilgili birimlere iletmeli. Tek isteğimiz, herkesin işini doğru dürüst yaparak, Bayraklı'ya hak ettiği hizmeti üretmesi."

Çözülemeyecek sorun yok

Bayraklı'nın tüm sorunlarını el birliğiyle çözeceklerini dile getiren Başkan Sandal, "Çözülmeyecek sorun yok. Eksikliklerimiz tabi ki var, ama zamanla hepsini aşacağız. Bu kentin temel meselelerini çözmekle ilgili kararlıyız. Bayraklı'yı marka kent yapacağız. Tüm sorunların bittiği, modern ve çağdaş bir ilçe yaratacağız. Sizleri seviyoruz ve bunu birlikte başarabilecek güçteyiz. Çalışan her arkadaşımızın sonuna kadar yanında olacağız. Bizim görevimiz bu kentin meselelerini çözmek. Bu koltuklar caka satma koltukları değil, iş yapma koltuklarıdır. Referansımız; işimiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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