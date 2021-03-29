Başkan Şahin: "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı"
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Başkan Şahin: "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı"

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Başkan Şahin: 'Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı'

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin sosyal medya hesabından düzenlenen çirkin operasyonun açığa çıkarıldığını belirterek, "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı" dedi.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin sosyal medya hesabından düzenlenen çirkin operasyonun açığa çıkarıldığını belirterek, "Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı" dedi.

Açıklamada, kimler tarafından düzenlendiği henüz bilinmeyen bu operasyonun, Bilecik halkının Belediye Başkanı Semih Şahin'e sosyal medya üzerinden yoğun bir destek vermesinin ardından yapıldığına dikkat çekildi. Yapılan bu operasyonun açığa çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şahin, "Tek bir yerden yönetildiği düşünülen operasyonun ana hatları aşağıdaki gibi gerçekleşti. 3-4 hesaptan botlar, yani insan taklidi yapan yazılımlar aracılığıyla binlerce tweet atıldı. Tweetlerin yüzde 99'u yazılımların yönlendirdiği sahte hesaplar tarafından atıldı. Tweetlerin yüzde 50'si 5 aynı bot hesaptan atıldı. Bot yazılımlar aynı tweeti binden fazla çoklu etiketle attı. Bu bot hesaplardan birbiriyle ilgisiz yüzlerce tweet atıldı. Yüzlerce troll hesap, paragraflara bölünmüş aynı metinleri kopyalayıp yapıştırarak tweet attı. Bu operasyonda sahte bahis ve sanal para hesapları da kullanıldı" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Başkan Şahin: 'Troll hesaplar amaçlarına ulaşamadı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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