Başkan Şahin, şehit aileleri ile bayramlaştı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Korona virüs (Covid-19) kurallarına uyarak yapılan ziyaretlerde şehitleri için Kuran'-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Şehitler aileleri her daim yanlarında olduklarını anlatan Başkan Şahin, "Vatan, bayrak, millet, devlet için bizlerin huzuru geleceği için çekinmeden şehadete yürüyen kahramanları bir kez daha dua, minnet, saygı ve rahmetle andık. Onları yetiştiren aileleri bize emanet, onların çocuklarının geleceği bize emanet. Kahramanların aileleriyle bayramlaşırken onların şehit aileleri olarak seçilmiş, Allah'ın takdirini kazanmış özel aileler olduğunu gözlerimiz yaşararak bir kez daha gördük. Allah kahramanlarımızdan ve onları yetiştiren ailelerden razı olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı