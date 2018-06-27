Başkan Şahin: "Onlar Şehrimizi Güzelleştiriyorlar"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

Daire Başkanı Mehmet Ekmekçi'den yapılan çalışmalarla ilgili brifing alan Başkan Şahin, "Burada yapılanlar sadece bozuk olanı onarmak ye da yenilemek değil. Şehrimizi güzelleştiren bazı kent mobilyaları, hayatımızı kolaylaştıran her türlü tabela ve levhalar, büro ve ofis mobilyaları, adeta sanat eserine benzeyen farklı yapı malzemeleri buradaki atölyelerimizde üretiliyor. Samsunumuz daha güzel, estetik, düzenli ve yaşanabilir bir yer haline geliyor. Belediyemizin hizmet üretirken ya da verirken ihtiyacı olan farklı malzemelerin birinci elden bizim tarafımızdan üretilmesi aynı zamanda hemşerilerimizin helal vergileri ile hizmet veren kurumumuza da önemli bir tasarruf sağlıyor. Ben burada çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Onlar şehrimizi güzelleştiriyorlar. Hep beraber daha iyisini yapmak için ele ele verip daha çok çalışarak hizmetkarlığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Şahin ziyareti sırasında atölyelerde devam eden çalışmaları da yakından inceleyerek alçıdan yapılan kabartma bir çiçeğin boyasını yaptı ve ahşap bir masanın vidalama aşamasına da yardımcı oldu.

Ziyarette Başkan Şahin'e Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk da eşlik etti. - SAMSUN