Başkan Şahin, İl Müftüsü Akkuş ile bir araya geldi

04.10.2019 12:27

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Müftüsü Necati Akkuş'u makamında ziyaret etti.



Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Akkuş, konuklarına teşekkür etti. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette İl Müftü Yardımcısı İbrahim Özen, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses hazırda bulundu.



Ziyareti nedeniyle İl Müftüsü Akkuş, belediye başkanına teşekkür ederken Başkan Şahin ise İl Müftüsü Akkuş'a başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA