Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

30.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:57
Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sağlık çalışanları için tulum üreten bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE(İHA) – Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sağlık çalışanları için tulum üreten bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde bir çok tekstil fabrikası tüm işlerini durdurarak, sağlık çalışanlarına tulum üretimine başladı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikası da sağlık çalışanlarına dağıtılan tulumların üretimini yapmaya başladı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ise üretim yapılan fabrikayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Korona virüs salgını ile mücadele de etken rol oynayan sağlıkçılar için üretilen tulumları inceleyen Başkan Şahin, personelleri de tek tek ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. - DÜZCE

Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Fatih Terim Güven Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Şahin fabrika ziyaretlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:00:00. #1.15#
title