Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret

Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MDF Lam üreticisi olan Divapan'ı ziyaret etti.

MDF Lam üreticisi olan Divapan'ı ziyaret etti. Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması listesine yer alan Divapan'ı tebrik etti.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Divapan Entegre Ağaç Panel A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Aydemir ziyaret etti. Ziyarette Başkan Şahin, Türkiye'nin en büyük ikinci 500 firması listesinde 466'ncı sıradan giren Divapan'ı tebrik etti. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Genel Müdür Muzaffer Aydemir, Şahin'e fabrikanın üretim alanını gezdirerek bilgiler verdi. - DÜZCE

Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret
Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki muhalefetle ilgili tasarının kabul edilmesine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A400M FASBAT Uçak Bakım Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Ajda Pekkan Melisa Döngel Selin Şekerci
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Şahin'den Divapan'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:47:44. #1.16#

title