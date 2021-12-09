Başkan Şahin basın mensuplarıyla buluştu

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu.

Atatürk Parkı Dolmabahçe Restoran'da düzenlenen düzen sabah kahvaltısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Şahin, ülke ve Bilecik gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayı 'Yerel Basın Buluşması'nda bir araya geldiklerini anlatan Başkan Şahin, basın mensuplarıyla görüş alışverişinde bulundu.

Kahvaltı, günün anısına toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu. - BİLECİK

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