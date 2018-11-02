Başkan Rasim Daşhan'a Tebrik Ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Genel Merkez İl Koordinatörü Kerem Ali Sürekli ile birlikte, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan'a 'tebrik' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır da hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Bakanı Rasim Daşhan, "Törende de söylediğim gibi ben özüme döndüm. Bugün ziyarette bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Ali Çetinbaş'a, Genel Merkez İl Koordinatörü Kerem Ali Sürekli'ye, il teşkilatı ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum"dedi.

Heyet daha sonra yapımı devam eden entegre sağlık tesisinin çalışmalarını yerinde inceledi.(YD-EFE) - KÜTAHYA