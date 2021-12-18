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Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti

Başkan Ramazan otomobili kundaklanan muhtarı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, otomobili kundaklanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, otomobili kundaklanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Servet Ramazan, yaşanan olayla ilgili Muhtar Yaşar Kurt'tan bilgi alarak, yaşanan saldırıyı kınadı. Ramazan, "Bizim yorulma lüksümüz yok. Kilis'e ve Kilislilere hizmet borcumuz var. Bu hizmeti de sıcak soğuk, gece gündüz demeden şehrimizin dört bir yanında ziyaretlerimize devam ederek sürdürüyoruz. Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Yapılan saldırıyı kınıyor, değerli muhtarımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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