Başkan Ramazan'dan Mehmet Abdi Bulut mahallesine ziyaret
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Başkan Ramazan'dan Mehmet Abdi Bulut mahallesine ziyaret

29.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:01
Başkan Ramazan'dan Mehmet Abdi Bulut mahallesine ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un isminin verildiği mahalledeki çalışmaları inceledi.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un isminin verildiği mahalledeki çalışmaları inceledi.

12 Ekim tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un isminin Belediye Meclisi tarafından yeni oluşturulan ve Devlet Hastanesi üst tarafı ile Öncüpınar Mahallesi arasındaki Mehmet Abdi Bulut mahallesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Servet Ramazan, "Merhum Belediye Başkanımızın isminin ebedi olarak yaşatılacağı Mehmet Abdi Bulut mahallesinde yol yapım çalışmalarımız başlamıştır" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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