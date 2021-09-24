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Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları kapsamında mahalle sakinleri ile istişarelerine devam ediyor. İstişarelerin ve görüş alışverişlerinin temel alındığı Cuma Buluşmalarının bu haftaki adresi Bosna Hersek Mahallesi oldu. Başkan Ahmet Pekyatırmacı'ya programda AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da eşlik etti. Pekyatırmacı ve Sorgun İbrahim Hakkı Konyalı Camisi'nde kılınan namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Cuma Buluşmasında AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediye Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediye Başkan Yardımcıları ve Bosna Hersek Mahalle Muhtarı Sait Tepe de yer aldı.

"Yatırımlarımıza ve yeni proje planlamalarımıza devam ediyoruz"

Selçuklu'nun Türkiye'nin örnek ilçeleri arasında yer aldığını ve yapılan hizmetlerle de standardının her geçen gün arttığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "İnsanımızın yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe hedefiyle çıktığımız bu yolda belediyecilik hizmetlerini yediden yetmişe bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dikkate alarak yapıyoruz. Hizmet planlamamız doğrultusunda eğitim yatırımlarımıza ve yeni proje planlamalarımıza devam ediyoruz. Bu yatırımlar arasında mahallemizde yakında hizmete girecek olan Bosna Hersek Mahallesi Yeni Nesil Kütüphanesi ve Sosyal Tesisimiz sadece bunlardan bir tanesi. Bundan sonraki süreçte de hem gençlerimize ve öğrencilerimize hem de her yaştan vatandaşlarımıza yönelik projelerimize ve planlamalarımıza devam edeceğiz. Selçuklu'ya kazandırılan her eserde hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü iletişimin ve mahalle ihtiyaçlarını yerinde tespit etmemizin büyük payı var. Tüm bu hizmetlerin üretilmesinde bizlere her zaman destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Selçuklu'da Cuma Buluşmalarının güzel bir gelenek haline geldiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekili Sorgun, Cuma programının ardından Bosna Hersek Mahallesi ve Selçuk Üniversite Kampüs yerleşkesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. - KONYA

Başkan Pekyatırmacı vatandaşlarla buluştu

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