Başkan Pekmezci mahalle gezilerine devam ediyor

17.10.2019 05:26

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Mehmet Çelebi ve Kadızade mahallerini ziyaret ederek vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi.



Başkan Pekmezci mahallelerin sorunlarını yerinde incelemek için mahalle gezilerine devam ediyor. Son olarak Mehmet Çelebi ve Kadızade mahallerini ziyaret eden Pekmezci, Çelebi Mahallesi Muhtar Mehmet Helvacı ve Kadızade Mahallesi Muhtarı Gökhan Demirhan ile mahalleleri sokak sokak gezerek mahallelerin eksiklerini yerinde inceleyerek muhtarlardan istik ve şikayetleri dinledi. Eksikleri yanındaki birim müdürlerine not aldıran Başkan Pekmezci, sorunların ivedilikle çözülmesi için talimatlar verdi.



Mahalle ziyaretlerinde Başkan Pekmezci'ye Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür eşlik etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA