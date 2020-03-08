Başkan Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çiçek dağıtarak kutladı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ailelere çiçek takdiminde bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ailelere çiçek takdiminde bulundu.



Başkan Hükmü Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit aileleri ve merhum Abdulkadir Nişancı'nın ailelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Pekmezci, kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdiminde bulundu. Başkan Pekmezci daha sonra belediye kadın meclis üyeleri, belediye kadın personeli, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Kadın Kolları, esnaf ve sağlık personeline de ziyaretlerde bulundu.



Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci " Bugün Dünya Kadınlar Günü bizde Bayburt Belediyesi olarak hayatımıza emekleriyle anlam katan kadınlarımızı bu özel günlerinde unutmadığımızı göstermek adına kendilerini ziyaret edip çiçeklerini takdim ederek kadınlar gününü kutladık. Yüce dinimizde kadınlara çok büyük önem vermiştir. Peygamber Efendimiz cennet annelerin ayağı altında buyurmuştur. Kadınlarımız Türk toplumunda da önemli bir yere sahiptir ve tarihimizde ve günümüzde oynadıkları rollerle bunu her zaman kanıtlamışlardır. Öyle ki büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın demiştir. Başta şehit ve gazilerimizin anne ve eşleri olmak üzere sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren, insanlığın umudunu yeşerten annelerimiz, kardeşlerimiz, eşlerimiz, kıymetli varlıklarımız kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA