Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı
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Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörü için en değerli verileri oluşturan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına göre listede yer alan 13 Kayseri firmasını tebrik etti.

Başkan Palancıoğlu İSO İkinci 500'e giren Kayseri firmalarını kutladı
15.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:51

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörü için en değerli verileri oluşturan "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasına göre listede yer alan 13 Kayseri firmasını tebrik etti.

Bölge şehir Kayseri'nin gerek sanayi, gerek ticaret gerekse sağlık ile turizm sektöründe ekonomiye yön veren lokomotif şehir olduğunu belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırmasında Kayseri'den 13 firmanın yer alıyor olması son derece önemlidir. Bu yükselişte en önemli pay sahipleri iftiharla bahsettiğimiz firmalarımız. İnancımız odur ki gelecek yıl da bu sayı artacak ve Türkiye ekonomisindeki önemimizi hızla artıracağız. Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. firmalarını, temsilcilerini ve çalışanlarını tebrik ederim. Kayseri İç Anadolu'da üretimin merkezidir. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır" dedi.

Başkan Palancıoğlu, Kayseri firmalarının üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "2023 hedeflerine ulaşmış bir Kayseri için sanayisi inşallah salgının tamamen sona ermesiyle katma değeri yüksek üretimlerle ülkemiz ekonomisine değer katmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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