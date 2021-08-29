Başkan Palancıoğlu: "30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür"
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Başkan Palancıoğlu: "30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür"

Başkan Palancıoğlu: '30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in Türk milleti için kurtuluş ve kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şanlı tarihimizin emsalsiz zaferlerinden birisi olan ve aziz milletimizin kaderini değiştiren 30 Ağustos Zaferi ile milletimiz asla yenilmeyeceğini göstermiş, büyük önder Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık hareketini başarıya ulaştırmış, cumhuriyetimizin kurulmasının da yolunu açmıştır. 30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür. Bu cennet vatanı bize miras bırakan şehitlerimize, Gazi Mustafa Kemal'e ve tüm gazilerimize minnettarız. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Palancıoğlu: "30 Ağustos vatan sevgimizin ve bağımsızlık tutkumuzun en önemli sembolüdür" - Haberler
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