Başkan Öztürk, Payidar Bahçeyi Tanıttı

İlçede hizmete giren Payidar Bahçe'nin tanıtım toplantısı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, "Sakarya'da bu konseptte başka bir yer yok" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Cavit Öztürk, ilçede hizmet başlayan Payidar Bahçe'nin tanıtım toplantısı için düzenlenen kahvaltı programında yerel ve ulusal basın ile bir araya geldi. 700 metrekare alan üzerine inşası tamamlanan ve 4 Mayıs'ta resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Payidar Bahçe'nin konseptinin Sakarya'da tek olduğunu söyleyen Başkan Öztürk, proje hakkında gazetecilere bir takım bilgiler verdi. Sakarya'da bu konseptte başka bir yerin olmadığını söyleyen Başkan Öztürk, Payidar Bahçe'nin resmi açılışının 4 Mayıs tarihinde yapılacağını da aktardı.

Erenler'de misafirlerini ağırlayacak yer sıkıntısını proje ile aşacaklarını ifade eden Öztürk, "Bunun için yer aradık ve 15-20 dönümlük bir yer bulabildik. Proje çalışmalarımızı yaptık. Ben anlattım fikirlerimi ve özellikle havuzla ilgili bir ada olsun istedim. Neticede bu proje ortaya çıktı. Hayalimdekinin tam karşıtı değil, 700 metrekarelik alanda ancak bu kadarı oldu. Güzelde oldu diye düşünüyorum. Sonuçta detaylandırdık projemizi ve bir kafe ile restorant olsun dedik. Dondurma, kahvaltı, çay, yemek yenilebilecek bir tesis oluşturduk. İki bina koyduk, çocuk oyun alanları koyduk" dedi.

İşletmecilerin hayalinden bahseden Öztürk, "Mini bir hayvanat bahçesi yapmayı planlıyorlar. Çoluk çocuğunuzu alıp buraya yemek yemeye geldiğinizde rahatça saatlerce kalarak, çocuklarınızı kafanız rahat bir şekilde bırakabileceksiniz. Bu tür işletmelerde ki en büyük sıkıntı zaten buydu, buda giderildi. Zaman içerisinde burada daha büyük etkinlikler de olacak, daha farklı çalışmalarda olacak. Projenin yapımı için ihaleye çıktık ve 1 milyon 987 bin TL+KDV'si fiyatıyla ihalede alındı. İş bittikten sonra da işletme ihalesine çıktık. Belediye olarak işletmeyelim dedik, zaten baştan beri de amacımız oydu. Şunu iddialı söylüyorum, Sakarya'da bu konseptte başka bir yer yok. Ben iddialıyım bu konuda. Payidar Bahçemizin resmi açılışı da 4 Mayıs'ta yapacağız inşallah" dedi. - SAKARYA