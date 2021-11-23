Başkan Öztürk 'Diş Hekimleri Gününü' kutladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü münasebetiyle Yahyalı Devlet Hastanesi'nde görev yapan diş hekimlerini ziyaret etti.

Ziyaretinde Başkan Esat Öztürk'e Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşihan, Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve Belediye Meclis Üyesi Adem Sarıçiçek eşlik etti. Hastanede görev yapan diş hekimleri ile bir araya gelen Başkan Öztürk, hekimlere gül hediye ederek Dünya Diş Hekimleri Günülerini kutladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk; "Ağız ve diş sağlığımız konusunda gayret gösteren tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlarım. Diş ağrısına 'kabir azabı gibi' derler. Onlar bizim için var güçleri ile çalışıyorlar. Diş Hekimlerimizi bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. Özellikle pandemi döneminde hasta vatandaşlarımızı iyileştirebilmek için fedakarca çalıştılar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getiren diş hekimleri ise Başkan Öztürk'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Yahyalı İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Doğan'da ziyaretinden dolayı ve sağlık hizmetlerine verdiği destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'e teşekkür etti. - KAYSERİ