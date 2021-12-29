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Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret etti.

Düzenli olarak yaşlı bireyleri ziyaret eden Başkan Özlü, Karşıyaka Belde Belediyesi'nin son belediye başkanı merhum Mustafa Çakır'ın annesi Hasibe Çakır'ı emekli öğretmen Nurten Akay'ı ziyaret etti. Çakır ve Akay'ın sağlık durumları hakkında bilgiler alan Özlü, herhangi bir ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu. Özlü yaptığı açıklamada, "Özverili çalışmalarıyla ilçemize büyük hizmetlerde bulunmuş, samimiyetiyle hemşehrilerimizin gönlüne dokunmuş rahmetli Mustafa Çakır Başkanımızın validesi Hasibe teyzemizi ve emekli öğretmen Nurten Akay'ı ziyaret ederek, hayır dualarını aldık. Allah onlardan razı olsun" dedi. - KOCAELİ

Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

Başkan Özlü, yaşlı bireyleri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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