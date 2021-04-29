Başkan Özlü Divapan'ı ziyaret etti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan fabrikaları ziyaret ederek bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan fabrikaları ziyaret ederek bilgi aldı. Özlü, ziyaretlerinde üretime dikkat çekerek pandemi sürecinin ardından üretimin daha da artmasının ilin ekonomisi için elzem olduğunu söyledi.

Başkan Faruk Özlü, mahalle ziyaretlerinin yanı sıra fabrika ziyaretlerini de sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesinde binek ve hafif ticari araçlar için süspansiyon ve direksiyon parçaları üretimi yapan fabrikayı ziyaret eden Özlü, ilin istihdamına katkı sağlamalarından dolayı teşekkür etti.

"Sanayi kuruluşlarımızla Düzce'miz kazanacak"

Başkan Özlü Düzce'de uzun yıllardır faaliyet gösteren MDF-MDF-Lam fabrikası Divapan Genel Müdürü Muzaffer Aydemir'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Divapan fabrikasının Düzce'nin de önemli fabrikalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, uzun süredir Düzcelilere istihdam konusunda katkı sunan fabrika Genel Müdürü Aydemir'e teşekkür etti.

Üretim ve istihdamın Düzce için önemli olduğunu bu yüzden de fabrikaları olan sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye başladıklarını kaydeden Başkan Özlü, "Sanayi kuruluşlarımız hem istihdam hem katma değer sağladığını görmek bizleri de mutlu ediyor. Düzce'mizin her alanda sanayi sektörüne ve üreticiye ihtiyacı var. Ben inanıyorum ki organize sanayi bölgelerimizdeki sektör çeşitliliği arttıkça hem ülkemiz hem de Düzce'miz kazanacak. Hemşehrilerimize istihdam kapısı açan fabrikalarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı