Başkan Özkan vatandaş buluşmalarında

KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentin dört bir yanında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Özkan gerçekleştirdiği buluşmalar kapsamında, bu hafta Esentepe Mahallesi'nde Cuma Pazarının kurulduğu alandaydı.

Talepleri dikkatle dinledi

Gerçekleştirdiği ziyarette üretici ve esnaflarla sohbet eden Özkan, esnafın talep ve önerilerini de dinleme fırsatı buldu.

Göreve geldiğinden beri Karacabey'i vatandaşlarla birlikte yönettiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Özkan, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dikkatle dinledi.

Pazar alanı ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan memnuniyetle karşılanırken, bazı esnaflar çay ve kahve ikramında bulundu.

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