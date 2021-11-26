Başkan Özkan vatandaş buluşmalarında
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Esentepe Mahallesi'nde kurulan Cuma Pazarını dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve taleplerini not aldı.
KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentin dört bir yanında vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Özkan gerçekleştirdiği buluşmalar kapsamında, bu hafta Esentepe Mahallesi'nde Cuma Pazarının kurulduğu alandaydı.
Talepleri dikkatle dinledi
Gerçekleştirdiği ziyarette üretici ve esnaflarla sohbet eden Özkan, esnafın talep ve önerilerini de dinleme fırsatı buldu.
Göreve geldiğinden beri Karacabey'i vatandaşlarla birlikte yönettiklerini her fırsatta dile getiren Başkan Özkan, ziyaretlerde vatandaşların taleplerini dikkatle dinledi.
Pazar alanı ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan memnuniyetle karşılanırken, bazı esnaflar çay ve kahve ikramında bulundu.
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