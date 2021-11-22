Başkan Özkan, genç iletişimcilerle bir araya geldi

ALTINORDU, ORDU (Bültenler) - Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı, sanat ve bilim dünyasından önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen "Yakın Mercek" programına konuk oldu. Program sonrası Başkan Seyit Mehmet Özkan EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a katılımlarında dolayı teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Takımcı, "İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizin birbirinden farklı alanlarda deneyimli isimlerle buluşmasını ve tecrübelerini öğrencilerimizle paylaşmasına büyük önem veriyoruz. Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın öğrencilerimize aktaracağı her bilgi oldukça kıymetli. Fakültem adına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum, genç arkadaşlarımızın bu tecrübelerden faydalanmasını umut ediyorum" dedi.

Söyleşiye öğrencilerin sorularını yanıtlayarak başlayan Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Özkan, "Futbol günümüzdeki en popüler spor dalı. Popüler olmasının getirisi ile sektörel olarak yapılan yatırımlar çok büyüdü. En büyüğü başta İngiltere olmak üzere, İspanya ve Fransa liglerine yapılan yatırımlar oldu. Sektörü ülkemiz için değerlendirdiğimizde, gelişmesi adına yapılacak olan en faydalı şey, futbol akademileri kurmak olacak" dedi.

Özkan, "Ülkemizdesporcu gençlerimize yeterli imkân ve tahammül gösterilmiyor. Halbuki çaylaklıktan yetişkinliğe evrilen gençlerimize tolerans göstermemiz gerekiyor. Futbolda baş gösteren kapitalizm de buna neden oluyor. Fakat futbol, dershanede gelişecek bir alan değil. Bu sebeple, çocuklarımıza futbolda 'Alman Disiplini' uygulanması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Her yıl 3 antrenörü Erasmus Programı ile yurtdışına gönderiyoruz "

Başarılı antrenörler yetiştirmek üzere çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özkan, "Altınordu Futbol Kulübü'ne gelirseniz, Avrupa'da bile benzeri olmadığını görebilirsiniz. Ege, Dokuz Eylül ve Celal Bayar Üniversitesinde akademik başarıya sahip olan öğrencilerden antrenör seçiyoruz. Bu öğrencilerin en az amatör takımlarda futbol oynamış olmasını istiyoruz. Hepsine çalışıp, kendilerini aşmalarını öğütlüyoruz. Her yıl 3 antrenörü Erasmus Programı ile yurtdışına gönderiyoruz. Orada Borussia Dortmund gibi takımlarda antrenmanlara katılıyor ve kendilerini geliştiriyorlar" diye konuştu.

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