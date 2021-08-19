Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'yı tebrik etti

Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'yı tebrik etti |Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'yı tebrik ettiKendi alanında TYT ve AYT Türkiye birincisi olan Ali Eren Çakıcılı'yı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'yı tebrik etti |Başkan Özgan, TYT ve AYT Türkiye birincisi Ali Eren Çakıcılı'yı tebrik ettiKendi alanında TYT ve AYT Türkiye birincisi olan Ali Eren Çakıcılı'yı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'ı makamında ziyaret etti. Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı kendi alanında TYT ve AYT Türkiye birincisi oldu. Bu başarısı ile Kozan'ın gururu olan Çakıcılı, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından makamında ağırlandı. Özgan, göstermiş olduğu başarı için Çakıcılı'yı tebrik etti. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ; "Fen Lisesi öğrencimiz Ali Eren Çakıcılı Üniversite Sınavlarında TYT ve AYT Türkiye birincisi olarak Kozan'ımızı, ailesini ve bizleri gururlandırdı. Kendisini belediyemizde misafir ettik. Bilgisayar Mühendisi olmak istediğini belirten öğrencimizin başarılarının devamını dilerken, kendisini yetiştiren ailesini, hocalarımızı da tebrik ediyorum. " dedi. Türkiye Birincisi olan Ali Eren Çakıcılı ise ; "Aldığı başarıdan dolayı mutlu olduğu söyledi ve Türkiye birinciliğini getiren sonucun şansla değil sistemli ve çok çalışmanın ürünü olduğunu belirtti. Ali Eren Çakılı ayrıca üniversite bölüm tercihinin bilgisayar mühendisliği olacağını da dile getirdi. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. "diye konuştu. 19. 08. 2021

Kaynak: Habermetre