Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu
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Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu

Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçeye bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçeye bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. "Mahallemde başkan var" sloganı ile her mahalledeki vatandaşa ziyaretler geçekleştiren Başkan Özgan, sorunların çözümleri için de yerinde çalışma başlatıyor.

Her hafta bölge bölge, mahalle ziyareti gerçekleştiren Başkan Özgan, bu hafta Durmuşlu, Çulluuşağı, Orçan ve Düzağaç köylerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Su ve yol taleplerinin yoğun olduğu mahallelerdeki eksikliklerin giderilmesi için çözüm odaklı saha çalışması gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Özgan Kozan'ın tarih turizm ve yöre değerleri ile gelişmesi için vatandaş odaklı çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bu hafta gerçekleşen ziyarette Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile birlikte Durmuşlu, Düzağaç, Orçan ve Çulluuşağı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelip, mahallelerin sorunlarını, yapılan ve yapılacak hizmetler noktasında bilgiler verdiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan; "Vatandaşlarımızın dertlerini sıkıntılarını dinledik, köylü milletin efendisidir. Köylerimizi gezerek vatandaşlarımızla hasret gidermeye devam ediyoruz. Köylerimizin sıkıntılarını dinleyerek elimizden geldiği kadar çözüm üretiyoruz. Kozan Belediyesi olarak mahalle aralarında parke çalışmalarımız kaldığı yerden devam ediyoruz. Parke döşeme hemen her köyümüze yapacağız. Bizleri olağanüstü bir misafirperverlikle ağırlayan hemşehrilerime sonsuz teşekkür teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu
Başkan Özgan, kırsal mahallelerdeki vatandaşlarla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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