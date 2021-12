Başkan Özen, Sapanca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Misafir oldu

Gençlere verdiği önemle kamuoyundan takdir toplayan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen sık sık gençlerle bir araya gelip fikir alışverişinde bulunuyor. Konuşması gençler tarafından sık sık alkışlarla kesilen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, belediye olarak gençlere yönelik projeler oluşturarak gençliğe önem vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Toplumu inşa eden kişiler olacaksınız

Sapanca Belediyesi olarak gençliğe ve öğrencilere verdikleri desteğe devam edeceklerini ve bunu hep ön planda tuttuklarını söyleyen Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, "Sizler bizim geleceğimizsiniz her zaman hedeflerinizi yüksek tutun iyi çalışın ve her biriniz ileride güzel bir yerlere gelin biz her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu. Başkan Özen, sözlerine şöyle devam etti: "Siz gençler bizlerin yarınlarısınız. Burası bir Kız İmam Hatip Lisesi olmasından sebebiyle sizler bir anlamda geleceğin anneleri yani toplumu inşa eden kişiler olacaksınız. Kendinizi bu nedenle çok iyi geliştirin. Çok çalışın ve çok okuyun. Emin olun ki Allah çalışana karşılığını verir. Siz gençlerimizin gözlerindeki şu muazzam parıltıyı görüp de duygulanmamak mümkün mü? Şu gençlikle bir araya gelip de gurur duymamak mümkün mü? Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin" dedi.

Hayaliniz olsun ve hayalinizin peşinde koşun

Başkan Özen gençlerle mutlaka bir hayalleri olmasına vurgu yaptı ve "Hayaliniz olsun ve mutlaka o hayalinizin peşinde koşun. Özgüveninizi asla yitirmeyin. Özgüveniniz olursa başarıya ulaşırsınız. Her işinizi severek yapın. Sevmeden yapılan bir işten asla başarı beklemeyin" dedi.

Toplantıda, gençlerin tüm sorularını cevaplayan Başkan Özen, gençlerin talep ve önerilerini not aldı ve eğitimi dair yeni projelerin de hayata geçeceğinden söz etti. Toplantıda, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Fahri Arkan, Sapanca Belediye Meclis Üyesi Enes Serdar, Okul Müdürü Mehmet Ali Garip, Sapanca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emine Tarım ve öğretmenler katıldı. Program sonun Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, özencilerle öz çekim çekildi. Sapanca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Başkan Özen'i misafir ettikleri için ve tüm sorularına çözüm olacak cevaplar buldukları için teşekkür ettiler.

