Başkan Özdemir'e Ziyaretler
AK Parti'nin Tokat, Çorum ve Amasya Bölge Koordinatörü Recep Yıldırım, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i makamında ziyaret etti.
AK Parti'nin Tokat, Çorum ve Amasya Bölge Koordinatörü Recep Yıldırım, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Yıldırım, "Kale Yolu" ve "Ferhat Tüneli" projeleri hakkında Özdemir'den bilgi alarak, projelerin Amasya'ya hayırlı olmasını istedi.
Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye olarak projelere önem verdiklerini söyledi.
Projelerin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Özdemir, "Amasya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağına inandığımız önemli projelerimiz bunlar. Amasya'mıza şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." dedi.