Başkan Özdemir: "Çiftçilerimizin yanındayız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Özdemir: "Çiftçilerimizin yanındayız"

Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Başkan Özdemir:
15.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:59

Havza Belediye Başkanı Özdemir, "Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Sağlam da hazır bulundu. Ziyarette Başkan Özdemir ve Sağlam bir süre tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve desteklenmesi için yapılabilecek çalışmalar görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü İbrahim Sağlam ise yerel yönetimlerin kırsal kalkınmaya vermiş oldukları desteklerin önemli olduğunu belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Her fırsatta ziraat odamız ile bir araya gelmekteyiz ve bizlerden olan taleplerini ilk elden almaktayız. İlçemizde sulu tarım arazilerinin artırılması ve mevcut sulamam göletlerinin daha aktif şekilde kullanılması ile ziraat odamız ile birlikte hareket etmekteyiz. Bunların yanı sıra Havza Yerel Eylem Derneğimiz ile hibe projelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimize rehberlik çalışması yapmaktayız. Bizim gayemiz Havzamıza ve Havzalı çiftçimize hizmet etmek. Havza Belediyesi olarak her zaman üreten çiftçilerimizin yanındayız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi Gonca Vuslateri
Spor Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Mehmet Özdilek Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Başkan Özdemir: "Çiftçilerimizin yanındayız" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:34:18. #1.14#
title