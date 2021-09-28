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Başkan Özdemir: "Biz Aleviler hep devletimizin, milletimizin yanında olduk"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Özdemir:

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, "Biz Aleviler hep devletimizin, milletimizin yanında olduk, olmaya devam ettik ve sonsuza kadar olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA) - Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Özdemir, "Biz Aleviler hep devletimizin, milletimizin yanında olduk, olmaya devam ettik ve sonsuza kadar olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdemir, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenine soruşturma açılmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ederek, "Gerek Osmanlı gerekse bir asırlık Cumhuriyet tarihimizde biz Aleviler hep devletimizin, milletimizin yanında olduk, olmaya devam ettik ve sonsuza kadar olmaya da devam edeceğiz. Bizim için birlikteliğimizin ana unsuru insan olmak, üzerinde yaşadığımız topraklara ve rengini şehitlerimizin al kanından alan al bayrağımıza sahip çıkmak, dini, dili, rengi, mezhebi fark etmeksizin herkesin birbirine sevgi ve saygı sarmalı ile muhabbet duymasıdır. Gerisinin önemi yoktur, ciddiye alınacak tarafı da yoktur" ifadelerini kullandı.

"En iyi tabirle bunlar vatan hainidir" diyen Başkan Özdemir, "Bunlar Cumhuriyet düşmanıdır. Bunlar, devletimizin temeline, insanımızın muhabbetine, birlikteliğine, kardeşliğine dinamit koyan müptezellerdir. Normal zaman da olsa bu sözde öğretmenin hakkettiği davranışı ve cezayı sadece okul yönetimi ve velilerden alması mümkün lakin, devir o devir, zaman da o zaman değil. Amerika'sı, İngiltere'si, İsrail, velhasıl tüm emperyal güçlerin Osmanlıya oynadıkları oyunun aynısı olan nifak sokma oyununu görmemek, müdahil olmamak mümkün değildir. Hal böyle iken bu müptezele verilecek ceza, daha sonra aklından böyle bir şey geçirmeye çalışanlara örnek olacak şiddette olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

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Haber: Başkan Özdemir: 'Biz Aleviler hep devletimizin, milletimizin yanında olduk' - Haberler
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