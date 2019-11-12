Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi TSM Korosu'nu ziyaret etti

12.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:42

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu topluluğunu ziyaret etti.



Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Nazillimizin sanatsal ve kültürel gelişimine katkıları olan Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunu Lütfi Selek Kültür Merkezindeki çalışmaları sırasında ziyaret ederek kolaylık ve başarılarının devamını diledi. Şef Lütfi Selek'in solist ve koristleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarına dahil olan Başkan Özcan 37 yıldır faaliyet gösteren Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun yeni konserlerini sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.



Koro üyelerinin arasına katılarak şarkılara eşlik eden Özcan, Kurucu Şef Lütfi Selek'in yüzyıllar öncesinden gelen kültürü yaşatmak adına yıllardır gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kendisine minnettarlıklarını belirtti.



Başkan Özcan yaptığı açıklamada "Nazillimizin sanatsal ve kültürel gelişimine sayısız katkıları olan Belediyemiz Türk Sanat Müziği Topluluğunun Lütfi Selek Kültür Merkezimizde gerçekleştirdiği çalışmaları sırasında kendilerini ziyaret edip şarkılarına eşlik ettik. Çok değerli hocamızın da söylediği gibi burası bir kültür okulu. Sadece Şarkı Türkü söylemenin yeterli olmadığı, hocamızın verdiği bilgiler ile görüyoruz. Şarkı ve türkülerin bütün hikayelerini öğrenerek, bilerek ve hissederek bizlere dinleten Topluluğumuzun çalışmalarında kolaylıklar diliyor, Nazillimizin kültür hayatına yapmış oldukları katkılardan dolayı Sayın Lütfi Selek Hocamıza Koro Şefi Murat Sezar'a ve koro elemanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA