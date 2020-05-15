Başkan Özcan'dan çiftçilere tam destek
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Başkan Özcan'dan çiftçilere tam destek

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Naz-Koop, Nazilli Ziraat Odası, Pamuk Araştırma Enstitüsü, Tariş ve Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Başkan Özcan'dan çiftçilere tam destek
15.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:50

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla Naz-Koop, Nazilli Ziraat Odası, Pamuk Araştırma Enstitüsü, Tariş ve Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana tarıma dayalı ekonominin güçlenmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve Nazilli'deki üreticilere yeni pazar alanlarının yaratılması konusunda ciddi çalışmalar yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Nazilli Ziraat Odası'nı ziyaret eden Başkan Özcan, Oda Başkanı Necdet İzgü'ye çalışmalarından dolayı teşekkür ederek; "Çiftçiler gerçek üreticilerdir. 12 ay boyunca üreten ve rekoltenin en yüksek olduğu ilçelerden biri Nazilli'miz. Gecesini gündüzüne katan tüm çiftçilerimizin bir kez daha gününü kutluyorum" dedi.

Nazilli Belediyesi tarafından kurulan ve kısa zamanda büyük ses getiren Naz-Koop'un İsabeyli'deki hizmet binasını ziyaret eden Özcan, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kovid-19 süreci nedeniyle yavaşlatılan çalışmaların önümüzdeki aylardan itibaren tüm hızıyla devam edeceğini vurgulayan Başkan Özcan, Nazilli'de sosyoekonomik kalkınmanın en büyük adımlarından biri olan Naz-Koop'a destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Ardından Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Başkanı Mustafa Koray Şimşek, Tariş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uslu, Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ve uzun yıllar çiftçilik yapan Çapahasan Mahalle Muhtarı Mustafa Karaburun'u ziyaret eden Özcan; "Bu memleket hepimizin. Nazilli'mizin her zaman iyi ve güzel şeylerle anılması için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Her zaman ilgili kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halindeyiz. Kovid-19 ile mücadele sürecinde üstün gayretlerinden dolayı tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu süreci el birliği ile atlatacağız. Tüm üreticilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü canı gönülden kutluyor her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" sözlerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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