Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Interpol ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU BARONUNA OPERASYON

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca??????? hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan Hollanda uyruklu şüpheli S.K. (35) yakalandı.

İZMİR'DE DE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu N.A., MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İzmir Çeşme'de saklandığı adrese gözaltına alındı.

Kaynak: AA