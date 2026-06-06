Haberler

Kırmızı bülten ile aranan iki uyuşturucu baronu Türkiye'de yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı Hollanda vatandaşı uyuşturucu baronu, İstanbul'da saklandığı adreste MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı. Ayrıca yine kırmızı bültenle aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu da, İzmir Çeşme'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Interpol ortaklığında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, Fransa adli makamlarınca aranan şüphelinin Kağıthane'de olduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU BARONUNA OPERASYON

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti yapma, bulundurma, nakletme ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin gizlenmesine ve dönüştürülmesine olanak sağlayıp kara para aklama fiilini gerçekleştirdiği gerekçesiyle Fransız adli makamlarınca??????? hakkında "difüzyon mesajı" ile aranma kaydı bulunan Hollanda uyruklu şüpheli S.K. (35) yakalandı.

İZMİR'DE DE 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu N.A., MİT ve İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İzmir Çeşme'de saklandığı adrese gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray'a 50 milyon Euro

Galatasaray'a 50 milyon Euro!
Ermenistan'da genel seçimler öncesinde muhalefetten 6 aday gözaltına alındı

Komşu ülke, seçime saatler kala karıştı! 6 aday gözaltına alındı
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Ünlü oyuncu Aleyna Solaker rüya gibi teklife evet dedi

Fethiye’de masalsı teklif: Ünlü oyuncu evet dedi, yüzüğü taktı
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!