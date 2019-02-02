Başkan Özakcan, Umurlu Pazarını Ziyaret Etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Umurlu Mahalle Meydanı'nda kurulan semt pazarını ziyaret etti.

Mahallede her Cuma günü kurulan pazarı Efeler Belediye Meclis Üyesi Hasan Sarı ve Halis Günday ile ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, esnaflara hayırlı işler diledi. Tüm pazarı gezerek tek tek esnaflarla selamlaşan Özakcan, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin Efeler halkı için önemli olduğunu belirtti.

Başkan Özakcan ittifak adaylarını eleştirerek, "Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan bir seçime gidiyoruz. Önümüzdeki 31 Mart'a bir yerel seçim yaşayacağız. İttifaklarla oluşan adayların ortaya çıkarıldığı bir seçim yaşayacağız Efeler'de. Her iki ittifakın gösterdiği adayın da kamuoyunun içine sinmediğini, muteber görülmediğini biliyoruz. Benim mensubu bulunduğum partiden aday gösterilmeyişim dolayısıyla da herkes, özellikle parti camiası, 'Mesut Özakcan'a bir tokat daha vururuz, o zaten sesini çıkarmaz. Bir kenara çekilir, biz de yolumuza bakarız' diye düşündü. Ama Efeler halkına sahip çıkmak için, sizlere ve demokrasiye sahip çıkmak için Demokrat Parti'den 31 Mart'ta Efeler Belediye Başkan adayınız olarak tekrar huzurlarınızda olacağım. Sizlerin de desteği ile Efeler halkına birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Sık sık yaptığı hizmetlere teşekkür eden ve sohbet etmek için önü kesilen Başkan Özakcan Umurlu Mahallesi sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - AYDIN

Kaynak: İHA