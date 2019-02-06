Başkan Özakcan Engelleri Kaldırmaya Devam Ediyor

Akülü ve tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenleyen Efeler Belediyesi, 22 engelli vatandaşın daha engellerini ortadan kaldırdı. Engellilerin engelsiz bir hayat sürmesi için mücadele veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "5 yıllık hizmet süremizde toplam 250'nin üzerinde sandalye hediye ederek engelli vatandaşlarımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmelerine vesile olduk" dedi.

Efeler Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde 12 akülü, 10 tane de tekerlekli olmak üzere toplam 22 sandalye, engelli vatandaşlara hediye edildi. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve engelli vatandaşların aileleri ile birlikte katıldığı törende 'Efeler'in Mesut Abisi' sloganları atıldı. Aydın Engelliler Sosyal Dayanışma Derneği işbirliğinde aileleri ile birlikte tören alanına getirilen 22 engelli vatandaş, akülü ve tekerlekli sandalyelerini Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın elinden aldı. Engelli vatandaşlarla tek tek ilgilen Başkan Özakcan, vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

Çok zor şartlar altında, büyük sıkıntılarla faaliyetlerini sürdüren Aydın Genç Efeler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, Efeler Belediyesi'nin kurulması ve Mesut Özakcan'ın desteği sayesinde son 5 yılda altın çağını yaşadıklarını belirterek, "Spor kulübümüze son 5 yıldır altın çağımızı yaşatan değerli büyüğümüz, Mesut Abimiz, Başkanımız Mesut Özakcan'a teşekkür etmek istedim. Engelli branşlarında, spor dallarında Mesut Başkanım ile birlikte Efeler ilçemizde çağ atladık. Umuyorum, diliyorum ve istiyorum ki önümüzdeki 5 yıl boyunca da bu başarıları katlayarak devam etmek adına hep beraber, Mesut Başkanım ile beraber yola devam edeceğiz" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) aday olduğunu hatırlatarak ve engelli vatandaşlara da engelsiz vatandaşlar gibi aynı gözle baktıklarını belirterek törendeki konuşmasına başlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan," Hepimiz her an bir engelli adayıyız. Engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde ki yaşam kalitelerini yükseltmek adına çalışmalar yaptık hep onların yanında, gönül birliği içerisinde olduk. Efeler Belediyesi olarak bugüne kadar asıl engelin bedenlerde değil de yüreklerde olduğu inancıyla hareket ettik. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın engelsiz bir hayat sürmesini sağlamak adına çalışmalar yaptık. Bugüne kadar bizlerden talep edilen tekerlekli sandalye, akülü tekerlekli sandalye, baston ihtiyacı başvurularını geri çevirmedik. 5 yıllık hizmet süremizde 250'nin üzerinde akülü, tekerlekli sandalye hediye ederek engelli vatandaşlarımızın daha engelsiz bir hayat sürebilmelerine vesile olduk. Şehrin belirli bölgelerinde engelli aracı şarj istasyonları kurduk ki vatandaşımızın aküsü biterse sıkıntı yaşamasın istedik. Buda bizlere mutluluk veriyor. Tüm engelli vatandaşlarımız bizlerin başının tacıdır. Bundan sonrada Efeler Belediyesi olarak kendileriyle önümüzdeki dönemde de inşallah daha güzel günlerde, daha mutlu, daha huzurlu olmaları için kendilerine vereceğimiz hizmet ile gönül birliğinde, bir 5 yıl daha birlikte olmayı diliyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza huzurlu, mutlu, barış içinde, kardeşlik içinde önümüzdeki dönemde birlikte olmayı arzu ediyorum, diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA