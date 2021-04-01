Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi
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Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi

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Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçe kütüphanesini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, kütüphanede en çok kitap okuyan vatandaşlara hediye takdiminde bulundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla ilçe kütüphanesini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, kütüphanede en çok kitap okuyan vatandaşlara hediye takdiminde bulundu.

Hediye takdiminden sonra kısa bir açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Kütüphane Haftası sebebiyle bugün ilçemiz kütüphanesinde yerimizi aldık ve kısa bir zaman diliminde de olsa kitapların eşsiz serüvenine kendimizi bıraktık. Ayrıca kitapseverlerin vakit geçirmekten keyif aldığı ve bilgi gelişimini inşa edebileceği bu mekanda en çok kitap okuyan vatandaşlarımıza ulaşıp, kendilerini ödüllendirdik. Kitaplar en yakın dostlarınız olsun" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından ilçe kütüphanesinde en çok kitap okuyan Metin Öngören'e (63), Erol'a (13) ve Buğlem Öztürk'e (10) hediyeleri takdim edildi. - ÇANAKKALE

Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi
Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi
Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi
Başkan Öz'den kitap okuyanlara hediye takdimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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