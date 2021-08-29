Başkan Örki, "Türk ulusunun büyüklüğünü gösterdiğimiz en önemli zaferlerdendir"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Örki mesajında, "30 Ağustos Zaferi, 1071 de Malazgirt Zaferi'yle anavatan haline getirdiğimiz Anadolu'daki egemenliğimizin sonsuza kadar devam edeceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz muhteşem zaferdir" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Milleti'nin zaferlerle dolu bir geçmişi olduğunu ifade ederek, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Milleti'nin bağımsızlığını müjdeleyen, dünyaya Türk'ün gücünü gösteren bir zafer olduğunu belirtti.

Tüm dünyaya Türk ulusunun büyüklüğünün gösterildiği önemli bir zafer olduğunu belirten Başkan Örki, "Türk Milleti esaret altına alınamaz. Türk Milleti, tarih boyunca kendisini boyunduruk altına almak isteyen düşmanlarına her zaman gereken dersi vermiştir ve tarihte bunun sayısız örnekleri mevcuttur. 30 Ağustos 1922 tarihi de tüm dünyaya Türk ulusunun büyüklüğünü gösterdiğimiz en önemli zaferlerdendir. Öylesine büyüktür ki, Türkiye'nin geleceği uğruna binlerce şehidin verildiği, milli birlik, beraberlik duygusuyla bağımsızlık meşalesinin sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir. Vatanımızın bölünmez birliği ve beraberliği uğruna edilen bu büyük mücadelenin 99.yılında, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kahraman komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızı bağımsızlığa ulaştırmak adına canlarını hiçe sayan tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı