Başkan Örki, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Örki, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Başkan Örki, Kurban Bayramı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Herkesin kardeşçe kucallaştığı birbayram olmasını dileyen Başkan Örki, "Başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere, tüm hemşerilerimizin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım" dedi.

Korona virüs salgının ülkemizde aşılanmanın artmasıyla birlikte etkisinin azalmasıyla başlayan normalleşme sürecine denk gelen Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Toplumumuzda dini bayramların yeri her zaman ayrıdır. Hepimiz korona virüs süresince sevdiklerimizden zorunlu olarak uzak kaldık. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Kurban Bayramı'nda tüm sevdiklerimizle bir araya gelebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramımızı pandemi süresi içinde, sevdiklerimizden uzak geçirmek zorunda kalarak, içimizde burukluk kalmıştı. Kurban Bayramı'nda salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyalım. Vatandaşlardan beklentimiz, korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamalarıdır" dedi.

Dini bayramların manevi yönden özel günler olduğuna değinen Başkanı Örki, mesajında "Temelinde, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştiren Kurban Bayramı'nın, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısının arttığı, dargınların barıştığı, herkesin kardeşçe kucaklaştığı bir bayram olması en büyük temennimizdir. Kurban demek dinine, devletine ve milletine adanmış olmak demektir. Şüphesiz ki, her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da milli ve manevi değerlerimiz etrafında bir arada olarak, hep birlikte kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere milletimiz ve Pamukkaleli hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Demir Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Hakan Sabancı Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Örki, Kurban Bayramı mesajı yayımladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:42:06. #1.14#

title