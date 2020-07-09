Başkan Örki'den sporculara motivasyon
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Örki'den sporculara motivasyon

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şubesi sporcuları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Örki'den sporculara motivasyon
09.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:55

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Kick Boks Şubesi sporcuları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi makamında ziyaret etti. Başkan Örki, sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün faal branşlarından olan Kick Boks şubesi sporcuları, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye konuk oldu. Ziyarete Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak, Başkan Yardımcıları Ayhan Soyfidan ile Akın Çelik, antrenör ve sporcular katıldı. Pamukkale Belediyespor'u temsil eden sporcular, bu yılın Ocak ayında Antalya'da Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 3 derece kazandı. Emre Özeren ve Aziz Can Özyazıcı Türkiye ikinciliği elde ederken, Ahmet Canbeldek ise üçüncü oldu. Canbeldek, Şubat ayındaki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda ise Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.

"Denizli'yi gururlandıracak başarıya ulaşacaklar"

Spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesinin adını taşıyan kulübümüz var. Bu kulüpte gençlerimiz birçok branşta faaliyetlerde bulunuyor. Kick boks branşında da başarılı sporcularımızın olması bizleri gururlandırıyor. Nazik ziyaretleri için yöneticilerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra hem kulübümüzü hem de Denizli'yi gururlandıracak başarılara ulaşacaklarına inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı Güncel
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira Ekonomi
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Dedesini 3'üncü kattan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Ambulansa yol vermeyen kamyon sürücü 130 km hızla yoluna devam etti
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: 'Yapma abi' diye bağırdı, kafasına nişan aldım
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
Psikolojik bunalıma giren uzman çavuş, beylik tabancasıyla kendini öldürdü
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Süleyman Soylu Mustafa Şentop Erol Katırcıoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Mabel Matiz Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Başkan Örki'den sporculara motivasyon - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 16:10:28. #1.15#
title