BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE

BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor.

BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vatandaşlarla istişare anlayışı çerçevesinde her fırsatta esnaf ve mahalle sakinleri ile bir araya geliyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Orkan, istişarelerde bulunarak yapılan çalışmaları anlatıyor.

Karesi 'de yapılacak hizmetlerle ilgili sürekli olarak muhtarlar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, istişarelerde bulunuyor. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Orkan, istişarelerde bulunarak yapılan çalışmaları anlatıyor.

KARESİ'DE İSTİŞARE DÖNEMİ

Sık sık esnaf, vatandaş ve muhtar ziyaretlerini sürdüren Başkan Orkan, istişarenin önemine vurgu yaptı. Orkan, "Kentimizde yapacağımız projelerimizi vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini alarak hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarda yapılan projelere sahip çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarını, vatandaşlarımızı, ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendiriyoruz ve ilçemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Bizler insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışımızla Karesi'de elbirliği ile güzel hizmetler gerçekleştireceğimize inanıyoruz. İki özelliğin kazanımı kurumlar için artan önem kazanmakta diye düşünüyoruz. Bu yetkinliklerle Karesi'mizin gelecekte daha da huzurlu ve müreffeh bir kent yaşamına olacağına inanıyorum" dedi.

İlçeye yapılan ve yapılacak olan projeleri anlatan Başkan Orkan, sadece bugüne değil geleceğe de yatırım yaptıklarının altını çizdi. Projelerle Karesi'nin yükselen bir değer haline geldiğini belirten Orkan, çalışmaları vatandaştan aldıkları destekle daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Sergen Yalçın
Spor Arda Turan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Münir Karaloğlu Şans Oyunları Tunç Soyer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BAŞKAN ORKAN VATANDAŞ VE ESNAFLARLA İÇİÇE - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 18:57:02. #1.12#