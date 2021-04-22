Başkan Oprukçu makamını minik Elif'e devretti
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Başkan Oprukçu makamını minik Elif'e devretti

Başkan Oprukçu makamını minik Elif'e devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Elif Zişan Gürbüz'e başkanlık makamını devretti.

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Elif Zişan Gürbüz'e başkanlık makamını devretti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Orhaniye Meryem Eren Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi Elif Zişan Gürbüz'e başkanlık koltuğunu devretti. Başkanlık koltuğuna oturan Elif Zişan Gürbüz, okullarının bahçesinde bulunan basketbol sahasının asfaltlanması talimatını verdi. Ayrıca yeşil alanların korunması ve maddi durumu olmayan ailelerin ihtiyaçlarını karşılama hizmetleri yapılması yönünde de tavsiyelerini iletti.

"Makamların asıl sahipleri sizlersiniz"

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Elif Zişan Gürbüz'ün tavsiyeleri üzerine, Ramazan dolayısıyla 2 binin üzerinde aileye gıda yardımı, Yarım Elma Sevgi Evi ile kıyafet yardımı yaptıklarını ve Ereğli'nin yemyeşil olmasına çok önem verdiklerini söyledi. Bu sene 50 binin üzerinde fidan dağıtımı yaptıklarını ve bir o kadar da kendilerinin diktiklerini ifade eden Hüseyin Oprukçu, "Çocuklarımızın çok başarılı olmasını istiyorum. Ülkemiz, milletimiz için bu çok önemli, bizim yapmak isteyip de yapamadıklarımız elbette var, bunları sizler yapacaksınız. Makamların asıl sahipleri sizlersiniz, gelecekte Ereğlimiz, ülkemiz, milletimiz için önemli hizmetler üreteceğinize eminim. Bu bayram vesilesi ile Cumhuriyet, kurduğumuz milli devlet, Kurtuluş Savaşı Zaferimiz başta olmak üzere birçok şeyi borçlu olduğumuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Başkan Oprukçu makamını minik Elif'e devretti
Başkan Oprukçu makamını minik Elif'e devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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